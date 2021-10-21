Serdar Tatlı neden istifa etti? Erman Toroğlu perde arkasını anlattı
Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan görüşmelerde MHK'nın yapısının değişmesi gerektiği konuşuldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, yaşananların ardından istifasını sundu. Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Serdar Tatlı'nın istifasının nedenini açıkladı. İşte dün gece yaşananlar...
Eski hakemlerden Erman Toroğlu, hakem camiasına çöreklenmiş 140 akraba olduğunu belirtirken Türk futboluna artık ybancı başkanların geleceğini söyledi. Erman Toroğlu ayrıca 'Hakem aleminde geçmişteki günahları Serdar Tatlı'ya çıkardılar' dedi. İşte Serdar Tatlı'nın istifasının arkasındaki neden...
ERMAN TOROĞLU İSTİFANIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI!
'Dün bir toplantı oldu, Serdar Tatlı çağrılmadı. Gece 12'ye kadar telefon bekledi SerdarTatlı. Telefon gelmeyince saat 10'da TFF'ye geldi ve istifa mektubunu verdi.
Metin Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.
Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.
Kulüpler toplantıda yeni gelcek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti.
Hakem aleminde geçmişteki günahları herhalde Serdar Tatlı'ya çıkardılar gibi geliyor bana.
Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Gelen insanları maymun ediyorlar. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. Her kulüp kendi MHK başkanı adayını belirlemeli sonra seçilmeli. Böyle olsun ki sonra ağlamasınlar.
İsim veriyorum Hasan Ceylan'ın oğlu hala gözlemcilik yapıyor. Çok isim var diyorum size. 140 tane akraba var. Bunlar doğru şeyler değil.
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