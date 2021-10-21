Serdar Tatlı neden istifa etti? Erman Toroğlu perde arkasını anlattı

Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.

Kulüpler toplantıda yeni gelcek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti.