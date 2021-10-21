Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar! FB Antwerp şifresiz izleme yolları! İşte seçenekler...
Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar! FB Antwerp şifresiz izleme yolları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda ilk 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19:45’te başlayacak mücadele ülkemizde Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Peki; Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
FB Antwerp şifresiz izleme yolları! 21 Ekim akşamı saat 19:45'te başlayacak Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz sahasında Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam. Peki; Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Saat 19:45'te başlayacak mücadele ülkemizde Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Maçın tekrarını S Sport Plus izleyicileri izleyebilecek.
Maçı Avrupa'da yayınlayan kanallar ise şöyle:
Arena Sport 4 HD Serbia
beIN Connect MENA
beIN Sports MENA Premium 3 HD
Cosmote Sport 4 HD
DAZN Canada
DAZN Italia
Haberpush HD
EXXEN Digital Turkey
OneFootball [app]
Paramount+ USA
RMC Sport Live 7
RTBF Tipik Belgique
Sport TV6 Portugal HD
TV2 Play Danmark
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Finland HD
ViaPlay Iceland HD
ViaPlay Norway HD
ViaPlay Poland HD
FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI BİLET FİYATLARI
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 120,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 165,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 190,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 210,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 230,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 255,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 295,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 355,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 410,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK 600,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL
FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR!
Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.
ANTWERP DE KAYIP!
Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!
Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist üreterek.
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