Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar! FB Antwerp şifresiz izleme yolları! İşte seçenekler...

FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR!

Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.

ANTWERP DE KAYIP!

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!

Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist üreterek.