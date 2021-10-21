L.Moskova GS maçı şifresiz veren kanallar! Avrupa Ligi L.Moskova GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
L.Moskova GS maçı şifresiz veren kanallar araştırılıyor. L.Moskova GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray zorlu Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Lokomotiv Central Stadium’da saat 22:00’de başlayacak mücadelede Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Peki; L.Moskova GS maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
L.Moskova GS maçı şifresiz veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray zorlu Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Peki; L.Moskova GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
L.MOSKOVA GS MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Maçı dünya genelinde yayınlayacak bazı kanallar:
İtalya Sky Calcio 2
İngiltere Sky Sports 1
Portekiz Sport TV1
Güney Afrika SupérSport 3
Yunanistan Nova Sports 3
Romanya Digi Sport 1
Sırbistan Aréna Sport 4
Fransa béIN Sports FR
Rusya NTV Plus Futbol 2
Polonya C+ Family
Arnavutluk HD SupérSport 4 HD
Avusturya SRF Zwéi
İsrail TVé La 1 5 SPORT
Almanya HD Sky Sport 5
Güney Amerika béIN Sports 1
Brezilya Sports TV
MUHTEMEL 11'LER
L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne
GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR
Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig 'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.
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