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FB Antwerp maçı canlı izleme yolları! Fenerbahçe Antwerp maçı canlı şifresiz nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.10.2021
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FB Antwerp maçı canlı izleme yolları! Fenerbahçe Antwerp maçı canlı şifresiz nasıl izlenir?

FB Antwerp maçı canlı izleme yolları! UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında sarı lacivertli ekip sahasında Antwerp’i konuk edecek. Fenerbahçe Antwerp maçı canlı şifresiz izleme ekranı da sorgulanmaya başlandı. Grupta tek puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, bu maçı kaybettiği takdirde gruptan çıkma şansını zora sokacak. Karşılaşmada Rus hakem Sergey Ivanov düdük çalacak. İşte; FB Antwerp maçı canlı izleme yolları!

FB Antwerp maçı canlı izleme yolları! Avrupa kupalarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Belçika takımı Antwerp olacak. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler FB Antwerp maçı canlı izleme yollarını sorguluyor. Peki; Fenerbahçe Antwerp maçı canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar!

Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar! FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!

Karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek için Exxen platformuna abone olmanız gerekiyor. Maçın full tekrarı ise S Sport Plus platformunda olacak. Ülkemizde maçı yasal bir şekilde başka izleme yolu bulunmuyor.

Maçı Avrupa'da yayınlayan kanallar ise şöyle:

Arena Sport 4 HD Serbia
beIN Connect MENA
beIN Sports MENA Premium 3 HD
Cosmote Sport 4 HD
DAZN Canada
DAZN Italia
Haberpush HD
EXXEN Digital Turkey
OneFootball [app]
Paramount+ USA
RMC Sport Live 7


RTBF Tipik Belgique
Sport TV6 Portugal HD
TV2 Play Danmark
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Finland HD
ViaPlay Iceland HD
ViaPlay Norway HD
ViaPlay Poland HD

FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR!

Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.

ANTWERP DE KAYIP!

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!

Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist üreterek.

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