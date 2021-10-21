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CBC Sport canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 bilgileri nelerdir? Azerbaycan maç kanalları...

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CBC Sport canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 bilgileri nelerdir? Azerbaycan maç kanalları...

CBC Sport canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray avrupa mücadelesine çıkacak. Exxen'den naklen yayınlanacak Fenerbahçe-Antwerp maçı ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport ekranlarından yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler CBC Sport yayın bilgilerini sorguluyor. İşte, CBC Sport canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 bilgileri nelerdir? Azerbaycan maç kanalları...

CBC Sport canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 bilgileri nelerdir? araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşıaşmayı takip etmek isteyenler CBC Sport'ta canlı yayın olup olmadığını merak ediyor. İşte, CBC Sport canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 bilgileri nelerdir? Azerbaycan maç kanalları...

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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