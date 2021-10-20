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Lionel Messi duble yaptı, PSG kazandı! PSG: 3 - Leipzig: 2 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 20.10.2021
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Lionel Messi duble yaptı, PSG kazandı! PSG: 3 - Leipzig: 2 MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... Dünya futbolunun efsanesi Messi atmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG, evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, rakibini Messi (2) ve Mbappe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. İşte PSG - RB Leipzig maçı ve gecenin diğer maçlarındaki sonuçlar...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG, evinde RB Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

PSG, 9. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçerken RB Leipzig, 28'de Andre Silva ve 57'de Nordi Mukiele'ni golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

MESSİ SAHNEYE ÇIKTI
Maçın devamında sahneye çıkan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 67. dakikada skoru 2-2 yaparken, 74. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi.

90 dakika sonunda 3-2 kazanan PSG, 7 puanla liderliğe yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

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