Ajax Borussia Dortmund maç sonucu: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Ajax, Borussia Dortmund'u konuk etti. Johan Cruyff Arena oynanan ve İspanyol hakem Gil Manzano'nun yönettiği 90 dakika, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Alman ekibini sahadan silen Ajax'ın gollerini; 11. dakikada Dusan Tadic, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Ajax, 9 puanla haftayı lider kapattı. İlk mağlubiyetini Hollanda'da alan Dortmund ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.

C Grubu'nda oynanan diğer maçta temsilcimiz Beşiktaş , Sporting'e 4-1 kaybetti ve son sırada yer aldı. İlk galibiyetini alan Portekiz temsilcisi ise 3 puanla 3. sırada kendisine yer buldu.