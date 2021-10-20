Ajax Borussia Dortmund maç sonucu: 4-0
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Ajax ile Borussia Dortmund, 3. hafta maçında karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena oynanan maçta Dortmund'u sahadan silen ve 90 dakikayı 4-0 önde tamamlayan Ajax, 3'te 3'le liderlik koltuğuna oturdu. Alman ekibi ise gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Ajax, Borussia Dortmund'u konuk etti. Johan Cruyff Arena oynanan ve İspanyol hakem Gil Manzano'nun yönettiği 90 dakika, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Alman ekibini sahadan silen Ajax'ın gollerini; 11. dakikada Dusan Tadic, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.
Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Ajax, 9 puanla haftayı lider kapattı. İlk mağlubiyetini Hollanda'da alan Dortmund ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.
C Grubu'nda oynanan diğer maçta temsilcimiz Beşiktaş , Sporting'e 4-1 kaybetti ve son sırada yer aldı. İlk galibiyetini alan Portekiz temsilcisi ise 3 puanla 3. sırada kendisine yer buldu.