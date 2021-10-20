Beşiktaş'ın grubunda puan durumu nasıl? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi?
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olurken, Ajax sahasında Borissia Dortmund'u 4-0 yendi. Peki, bu sonuçlarla Beşiktaş'ın puan durumu nasıl şekillendi? İşte Beşiktaş'ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi grubunda son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.
Temsilcimiz Beşiktaş ise Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a İstanbul'da 4-1 mağlup oldu.
C Grubu'nda üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
AJAX - 9 PUAN
DORTMUND - 6 PUAN
SPORTING LIZBON - 3 PUAN
BEŞİKTAŞ - 0 PUAN
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Siyah Beyazlılar ilk olarak Lizbon deplasmanında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Beşiktaş'ın diğer maçları ise İstanbul'da Ajax ve Almanya'da Borussia Dortmund ile olacak. Siyah Beyazlılar gruptan çıkabilmek için 3'te 3 yaparak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
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