Beşiktaş’ın grubunda puan durumu nasıl? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi?

BEŞİKTAŞ - 0 PUAN

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Siyah Beyazlılar ilk olarak Lizbon deplasmanında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Beşiktaş'ın diğer maçları ise İstanbul'da Ajax ve Almanya'da Borussia Dortmund ile olacak. Siyah Beyazlılar gruptan çıkabilmek için 3'te 3 yaparak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.