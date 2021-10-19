Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı sonrası konuştu: Maçları kaybediyoruz gerçek bu değil bu görüntü fake

"BENCE ŞANS FAKTÖRÜ RAKİBİN YANINDAYDI"

Duran topta yediğimiz goller biraz şans golleri. 4-1'lik bir oyun değildi bu. Bence şans golleri yedik. Çalışılmış gibi görünebilir ama rakibimizi analiz ettik, hiç böyle gol görmedik. Bence şans faktörü rakibin yanındaydı. Kaleye gelmeden ilk yarıda 3 gol attılar. Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor, bir şey oluyor. Bu maçtan çok da çıkarılacak bir ders yok.