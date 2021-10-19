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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı sonrası konuştu: Maçları kaybediyoruz gerçek bu değil bu görüntü fake

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı sonrası konuştu: Maçları kaybediyoruz gerçek bu değil bu görüntü fake

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı sonrası konuştu. Yalçın yaptığı açıklamada maçın 4-1'lik bir maç olmadığını ve fırsatlar yakalamalarına rağmen değerlendiremediklerini ifade etti. Hiç beklemedikleri şeyler yaşadıklarını belirten Yalçın "İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

4-1'LİK BİR MAÇ DEĞİLDİ

4-1'lik skordan dolayı üzgünüz. Bu beklediğimiz bir skor değildi. Bu kulvar zor bir kulvar, hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar ters takımlar. Bakıyorum, çok da 4-1'lik bir maç değildi. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Skoru çevirecek birçok şans yakaladık ama hatalar...

"BENCE ŞANS FAKTÖRÜ RAKİBİN YANINDAYDI"

Duran topta yediğimiz goller biraz şans golleri. 4-1'lik bir oyun değildi bu. Bence şans golleri yedik. Çalışılmış gibi görünebilir ama rakibimizi analiz ettik, hiç böyle gol görmedik. Bence şans faktörü rakibin yanındaydı. Kaleye gelmeden ilk yarıda 3 gol attılar. Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor, bir şey oluyor. Bu maçtan çok da çıkarılacak bir ders yok.

BU GÖRÜNTÜ FAKE

Ligde Galatasaray'la oynayacakları maçı değerlendiren Sergen yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Derbiler her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız, yeterli dinlenme süremiz var. Pazartesiye iyi hazırlanıp, tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Hiç beklemediğimiz şeyler oldu sezon başında. İşler iyi gitmiyor, kaybediyoruz ama bu görüntü fake.

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