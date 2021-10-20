Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 10. haftası, aynı puana sahip (17 puan) iki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelesine sahne olacak. İki takım arasında geçen sezonun 40. haftasında Ali Samiyen NEF Stadyumu'nda oynanan derbiyi 3-1'lik skorlar Galatasaray kazanmıştı. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın hakemleri henüz belli olmadı.

Biletlerin ise ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.