Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün?
Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde yara alan Beşiktaş, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Siyah-Beyazlılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ise 3 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 10. haftası, aynı puana sahip (17 puan) iki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelesine sahne olacak. İki takım arasında geçen sezonun 40. haftasında Ali Samiyen NEF Stadyumu'nda oynanan derbiyi 3-1'lik skorlar Galatasaray kazanmıştı. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın hakemleri henüz belli olmadı.
Biletlerin ise ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR
Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 348 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.
Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.
Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.
REKABETİN GOLCÜLERİ
İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.
Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.
BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATANLAR
İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.
Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.
Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.
Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.
SEYİRCİSİZ DERBİLER
Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti.
Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.
İki takım arasındaki seyircisiz bir başka derbi de geçen sezon yaşandı.
Türk Telekom Stadı'ndaki derbi maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmeye başlaması üzerine taraftar alınmadan oynatıldı. Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta da tribünlere taraftar alınmadı.
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