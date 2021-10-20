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Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli mi şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021
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Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli mi şifresiz mi?

Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçına Fenerbahçe’nin rakibi Antwerp olacak. Sarı lacivertli ekip sahasında zorlu 3 puan alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. 21 Ekim Perşembe saat 19.45’te başlayacak mücadelede Rus hakem Sergey Ivanov düdük çalacak. Peki; Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte yanıtı!

Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe gruptaki 3. maçında Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek. Fenerbahçe'nin gruptaki iddiasını sürdürmesi için bu maç büyük önem taşıyor. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Rus hakem Sergey Ivanov yönetecek.

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 7. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi'nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü kazanan Fenerbahçe, 2'sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNAYACAKLAR

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak. Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

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