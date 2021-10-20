Abdülkadir Ömür’den Fenerbahçe’ye derbi yanıtı: Bazı şeylerin arkasına saklanmaya gerek yok

Fırtına'da Göztepe maçı öncesi Abdülkadir Ömür basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları;

"Abdullah Hoca ile birlikte daha iyi oynamaya başladık. Sezon başında çok iyi futbolcular transfer edildi. İnanılmaz bir ortamımız var. Herkes elinden geleni yapıyor."

"Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz."