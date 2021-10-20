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Haberler Spor Haberleri Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021
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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi? UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda lider bulunan Galatasaray, zorlu Moskova deplasmanında 3 puan arayacak. Galatasaray bu maçtan galip ayrıldığı takdirde büyük avantaj yakalayacak. Lokomotiv Central Stadium’da oynanacak mücadelede Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Peki; Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda?

L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, zorlu Moskova deplasmanında galip ayrılmak için mücadele edecek. Zorlu mücadelede sarı kırmızılı ekip galip geldiği takdirde grupta puanını 7'ye yükseltecek ve liderliğini sürdürecek. Peki; L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?

L. MOSKOVA GS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ ŞİFRELİ Mİ?

L. Moskova - Galatasaray mücadelesi 21 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Maçı Avustralyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotif Moskova'ya konuk oluyor.

Galatasaray E Grubu'nda 4 puanla lider konumda.

L. Moskova ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Daha önce 4 kere karşılaşan ekiplerden Galatasaray'ın ve Lokomotif Moskova'nın ikişer galibiyeti bulunuyor.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Temsilcimiz Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lokomotif Moskova'da ise sarı kart cezalısı Alexis Beka Beka dışında Miranchuk, Magkeev, Rybus, Cerqueira ve Jedvaj sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mustafa Mohamed

LOKOMOTİF MOSKOVA: Khuyakov, Nenakhov, Pablo, Barinov,Tiknizyan, Babkin, Kulikov, Petrov, Kerk, Smolov

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