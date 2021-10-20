Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?

L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, zorlu Moskova deplasmanında galip ayrılmak için mücadele edecek. Zorlu mücadelede sarı kırmızılı ekip galip geldiği takdirde grupta puanını 7'ye yükseltecek ve liderliğini sürdürecek. Peki; L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?