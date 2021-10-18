Trabzonspor'dan dikkat çeken video! İşte Karadeniz Fırtınası'nı zafere taşıyan konuşma
Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 3-1 kazanarak zirveye oturdu. Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın maç öncesi konuşmasının yer aldığı bir video klip yayınlandı. İşte Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında zafere taşıyan konuşma.
Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Abdullah Avcı'nın oyuncularına hitap ettiği bir video yayımladı.
Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözleriyle başlayan videoda şehir insanının günlük yaşantısı ve Trabzon'un kendine has yöresel görüntüleri yansıtıldı.
Görüntülerin son bölümünde ise bordo-mavili taraftarların takımlarını stadyuma uğurlamaları ile birlikte oyuncuların Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılışı ve Medical Park Stadyumu'na gidişi sırasında Abdullah Avcı'nın oyuncularına yaptığı konuşma yer aldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahaya çıktıkları zaman oyun nasıl giderse gitsin, oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Sahaya çıktığımızda sonuç nasıl giderse gitsin, oyun nasıl giderse gitsin biz hep aklımızla ve planlarımızla kalacağız. Biz bunu hep gerçekleştirdik ve geri dönüşler yaptık. Hep oyuna sadık, beraber düşünen, beraber mücadele eden beraber meydan okuduk. Benim burada bir senem oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu duyguyu yaşattınız. Bu çok güzel. Lütfen oyunda aklınız olsun çok güzel şeyler yapacağız. Bunu yaşattığınız için Trabzon ailesine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık."
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