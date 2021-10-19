19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

Son dakika: Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Antwerp'in kendi sahasında yapacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasını seyircisiz oynamasına karar vermiştir. Bu doğrultuda futbol A takımımızın, 4 Kasım'da deplasmanda Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA