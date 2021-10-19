SON DAKİKA SPOR HABERI MHK'da istifa şoku! MHK üyesi Metin Tokat istifa etti!
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu üyesi Metin Tokat istifa ettiği duyuruldu. Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ve yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" denildi.
Süper Lig kulüpleri, son haftalardaki hakem kararları nedeniyle Kulüpler Birliği olarak olağanüstü toplanırken, 4 saatlik toplantının ardından Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalar yapmıştı.
Yapısal değişiklikleri konuştuklarını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Hazırladığımız yol haritasını yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıyla görüşeceğiz" demişti. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu daha sonra TFF'yle de bir araya gelmişti.
Ligin henüz 9. haftası oynanırken geride kalan haftalarda kulüpler, birçok hakem hatasının olduğunu dile getirerek MHK ve atamaları ile TFF'ye tepkiler göstermişti. Son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Ali Şansalan'ın yönetimi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.
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