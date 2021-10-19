SON DAKİKA SPOR HABERI MHK’da istifa şoku! MHK üyesi Metin Tokat istifa etti!

Ligin henüz 9. haftası oynanırken geride kalan haftalarda kulüpler, birçok hakem hatasının olduğunu dile getirerek MHK ve atamaları ile TFF'ye tepkiler göstermişti. Son olarak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Ali Şansalan'ın yönetimi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.

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