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CBC Sports canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 Türksat bilgileri...

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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CBC Sports canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 Türksat bilgileri...

CBC Sports canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu. İşte, CBC Sports canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 Türksat bilgileri...

CBC Sports canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 Türksat bilgileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçından puansız ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sporting Lizbon'u yenerek şeytanın bacağını kırmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte, CBC Sports canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 Türksat bilgileri...

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON İLK 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

Sporting Lizbon: Adan, Matheus Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Porro, Inacio, Pedro Gonçalves

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Beşiktaş 8. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 47. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.

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