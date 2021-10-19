Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Metin Tokat hangi takımlı, neden istifa etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ve yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıkladı. Metin Tokat'ın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Metin Tokat kimdir, kaç yaşında?

METİN TOKAT KİMDİR?

Tokat, 27 Mayıs 1960 tarihinde Batman'da dünyaya geldi. Siirt kökenli bir ailenin çocuğu olarak Batman'da doğan Metin'in babası eski hakem Talat Tokat'tır. 1980 yılından 2006 yılına kadar 26 sene hakemlik yapmıştır. Hakemlik kariyeri boyunca 305 maç yönetmiştir.