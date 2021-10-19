Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Metin Tokat hangi takımlı, neden istifa etti?
Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ve yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını resmen duyurdu. Arama motorlarında Metin Tokat kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Metin Tokat hangi takımlı, neden istifa etti?
Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Metin Tokat hangi takımlı, neden istifa etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ve yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıkladı. Metin Tokat'ın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Metin Tokat kimdir, kaç yaşında?
METİN TOKAT KİMDİR?
Tokat, 27 Mayıs 1960 tarihinde Batman'da dünyaya geldi. Siirt kökenli bir ailenin çocuğu olarak Batman'da doğan Metin'in babası eski hakem Talat Tokat'tır. 1980 yılından 2006 yılına kadar 26 sene hakemlik yapmıştır. Hakemlik kariyeri boyunca 305 maç yönetmiştir.
26 yıllık hakemlik kariyerine 1980 yılında başladı ve 2006 yılında ssonlandırdıç FİFA kokartlı hakemlerdendir. 19 Aralık 2014 tarihinde Yusus Namoğlu başkanlığında yapılan toplantısa Futbol Federasyonu Başkanlığı Merkez Hakem KuruluBaşkanvekili olarak görevlendirildi.
Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Genel Başkanlığı görevini de yapmıştır. Milliyet gazetesinde Yorumcu olarak köşe yazıları yazıyor. Tokat, Arhavi'li Nuray hanımla evli olup bir çocuk babasıdır.
Merkez Hakem Kurulu'nda yeni üyeler ve yeni başkan belirlendi. Eski hakem Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni kurulun başkan vekili Metin Tokat oldu.
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- Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Metin Tokat hangi takımlı, neden istifa etti?
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