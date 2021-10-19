Nuri Şahin futbolu bıraktığını açıkladı: Kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı

Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendimi en iyi, futbolla ifade ettim. Kendimi en iyi hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım. Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı" dedi.

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