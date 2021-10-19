Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Son dönemde Avrupa kupalarında galibiyet almakta zorlanan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısından galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamanın yollarını arayacak. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Turnuvadaki tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Karşılaşma öncesi iki takım arasındaki geçmiş rekabetlere ve maç analizine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma Exxen Spor kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için Exxen Spor üyeliği almanız gerekiyor. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 47. MAÇ
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.
GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.
Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.
PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI ZORLANIYOR
Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.
Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.
Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 24 gol gördü.
Beşiktaş geçen sezon eleme usulüyle oynanan Avrupa Ligi elemelerinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş elendi.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.
FARKLI MAĞLUBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.
İÇ SAHADA 114. MAÇ
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 114. iç saha maçını bugün yapacak.
Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı.
Evindeki maçlarda rakiplerine 171 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 115 gol gördü.
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