Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Turnuvadaki tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Karşılaşma öncesi iki takım arasındaki geçmiş rekabetlere ve maç analizine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma Exxen Spor kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için Exxen Spor üyeliği almanız gerekiyor. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.