Canlı I Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım izle! Beşiktaş - Lizbon maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, Lizbon karşısında kazanarak Avrupa'da bu sezon ilk puanlarını almak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK - Sporting maçı şifresiz mi?
Beşiktaş ile Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek.
TEMSİLCİMİZ HENÜZ PUANLA TANIŞAMADI
Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar grupta henüz puanla tanışamadı. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasını kazanıp 3 puanla grupta duruma gelmeyi istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
BİLET FİYATLARI
Beşiktaş'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı maçın bilet fiyatları 175 TL ile 1600 TL arasında değişiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 47. MAÇ
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.
FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.
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