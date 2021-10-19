Canlı I Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım izle! Beşiktaş - Lizbon maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 47. MAÇ

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.