Kaan Ayhan’dan Beşiktaş’a yeşil ışık!

BEŞİKTAŞ İÇİN FIRSAT TRANSFERİ

Beşiktaş'ın bu sene hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı zorlu kulvar nedeniyle kadro derinliği için düşündüğü Kaan Ayhan yeniden gündeme geldi. 8+3 kuralı için de Beşiktaş'ın istediği bir isim Kaan Ayhan.