Galatasaray’da Mohamed büyük bir çıkış yakaladı! Fransız takımları peşinde

14 maçlık suskunluğun ardından Rize'de attığı 2 golle galibiyeti getiren, son olarak da Konyaspor karşısında Cim Bom'un tek golünü kaydeden Mostafa Mohamed, adeta yeniden doğdu. Formsuz ve mutsuz olduğu dönemde hocası Fatih Terim'in, "Kalıp kalmayacağına kendisi karar verecek" dediği Mısırlı golcü, ailesini İstanbul'a getirdikten sonra müthiş bir çıkış yaşadı. Son 2 lig maçında 3 kez fileleri havalandıran Mohamed'in yükselişini, Terim özel olarak tebrik etti. Genç golcüye, "Senden istediğim tam da buydu" diyen Fatih hoca, sadece skor üretmesinden dolayı değil, takım savunmasına yardım etmesi ve zaman zaman savunmadan top çıkarması sebebiyle Mohamed'e teşekkür etti.

3 TAKIM BİRDEN PEŞİNDE

Performansının bu şekilde devam etmesi halinde, Sarı-Kırmızılı kulübün Mostafa Mohamed'in bonservisini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunan Mısırlı golcüye, Avrupa kulüplerinin de ilgisi devam ediyor. Galatasaray Yönetimi'nin, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini aldıktan sonra, devre arasında olmasa bile sezon sonunda satışına izin verebileceği belirtiliyor. Fransa'dan Marsilya, Bordeaux ve St. Etienne, Mohamed'in performansını çok yakından takip ediyor.