Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu? Ekim 2021 güncel Exxen TV fiyatı ne kadar kaç TL? Exxen izleme yolları!
Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu? Exxen TV fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Avrupa kupalarında yeni bir maç haftasına girilmesiyle birlikte Exxen izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel Exxen üyelik ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Exxenspor abone paketi üyelik fiyatının değişip değişmediği merak ediliyor. Avrupa maçları 3 yıl boyunca Exxen platformunda yayınlanacak. Maçlarda 2 haftanın geriye kalmasıyla birlikte Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.
Exxen TV fiyatı ne kadar kaç TL? Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu? Exxen izleme yolları araştırılıyor. Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları yayınlanıyor. Bu platformda maçları canlı izlemek isteyenler üyelik ücretlerinin değişip değişmediğini sorguluyor. Exxen + spor aylık ücreti taahhütlü olmak üzere belirleniyor.
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.
Exxen + spor aylık ücreti, taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.
Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.
EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?
-EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
-Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
-Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.
-Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz..
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
Exxen'de tek maç satın alma özelliği yok. Takımlarının maçlarını kısa süreliğine izlemek isteyenler ExxenSpor'a aylık üyelik yapabilir.
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