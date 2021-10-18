Alanyaspor - Kayserispor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ve Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkartarak hiç mağlup olmadı. Kayserispor'sa rakibine oranla inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Sarı Kırmızılılar son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Alanyaspor - Kayserispor maçı canlı anlatımı...
Alanyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.
KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
ALANYASPOR - Serkan, Umut Güneş, Efecan Karaca, Diedhiou, Awaziem, Milunovic, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Davidson.
KAYSERİSPOR - Lung, Carole, Yasir, Majid, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, Gavranovic