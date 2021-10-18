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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon karşılaşması kamp kadrosu belli oldu: Eksikler var

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Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Beşiktaş’ın Sporting Lizbon karşılaşması kamp kadrosu belli oldu: Eksikler var

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i maç kadrosuna dahil etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.



İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, saha ve seyirci avantajını kullanıp 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kadrosu açıklandı.



PJANIC KADRODA!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadroya dahil etti.


KARTAL'DA 3 EKSİK!
Siyah-beyazlılar sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamayacak. Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve N'Koudou sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosuna alınmadı.

İşte o liste;



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