Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı 14 gün boyunca Exxenspor'un ücretsiz takip edilebileceğini duyurdu. EXXEN, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıl süreyle satın aldı. Temsilcilerimizin karşılaşmalarını takip etmek isteyenler Exxen üyelik bilgilerini sorguluyor. İşte, Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL?

EXXENSPOR ÜYELİK FIRSATI

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Exxenspor üyelik fırsatını şu şekilde duyurdu:

EXXEN + SPOR'dan oluşan EXXENSPOR üyeliği ile, benzersiz Exxen Dünyası'nın yüzlerce içeriğini + Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyeceksin. Üstelik '14 Gün Ücretsiz İzle' avantajıyla. 'Şimdi exxen.com'a gir sana en uygun EXXENSPOR üyelik paketini seç, hemen üye ol, eğlencenin ve futbolun keyfini '14 Gün Ücretsiz İzle' avantajıyla doyasıya yaşa. Unutma, bu özel EXXENSPOR üyelik fırsatı 17-21 Ekim tarihleri arasında ve yalnızca exxen.com'dan yapılacak üyeliklerde geçerlidir.