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Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır?

Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EXXEN, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıl süreyle satın aldı. 14 gün ücretsiz izlenebilecek dijital yayın platformu için üyelik bilgileri merak ediyor. İşte, Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır?

Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı 14 gün boyunca Exxenspor'un ücretsiz takip edilebileceğini duyurdu. EXXEN, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıl süreyle satın aldı. Temsilcilerimizin karşılaşmalarını takip etmek isteyenler Exxen üyelik bilgilerini sorguluyor. İşte, Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL?

EXXENSPOR ÜYELİK FIRSATI

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Exxenspor üyelik fırsatını şu şekilde duyurdu:

EXXEN + SPOR'dan oluşan EXXENSPOR üyeliği ile, benzersiz Exxen Dünyası'nın yüzlerce içeriğini + Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyeceksin. Üstelik '14 Gün Ücretsiz İzle' avantajıyla. 'Şimdi exxen.com'a gir sana en uygun EXXENSPOR üyelik paketini seç, hemen üye ol, eğlencenin ve futbolun keyfini '14 Gün Ücretsiz İzle' avantajıyla doyasıya yaşa. Unutma, bu özel EXXENSPOR üyelik fırsatı 17-21 Ekim tarihleri arasında ve yalnızca exxen.com'dan yapılacak üyeliklerde geçerlidir.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Eğer bir Exxen üyeliğiniz varsa Mobil uygulamamız veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

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