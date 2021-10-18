18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?

Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021
ABONE OL
Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?

Trabzonspor Fenerbahçe maçının olay hakemi Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan hangi takımlı? Dün akşam oynanan maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Karadeniz ekibi ligde liderliğe yükseldi. Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar ise maça damgasını vurdu. Peki; Ali Şansalan kimdir?

Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımlı? Trabzonspor Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Ali Şansalan, verdiği tartışmalı kararlarla gündem oldu. Genç hakemin kararları kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Peki; Ali Şansalan kimdir?

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Aslen Çanakkaleli olan Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun oldu.

2017 yılında Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimine başlayan Ali Şansalan 2017 yılının Ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçı deneyimi yaşadı.

Ali Şansalan'ın hangi takımlı olduğu konusunda bilgi bulunmuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA