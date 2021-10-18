İstanbul’un cebine 150 milyon Euro girdi

125 MİLYON EUROYA SATIŞTA

Mega yatın fiyatının 125 milyon euro olduğunu söyleyen Ak, "ABD'den bir talip var. Monaco'daki fuarda ilgi büyüktü. 3 yeni yat siparişi daha geldi. Bu işi uzun vadeli olarak düşünüyorum. Almanya'da 100 yıllık firmalar var. Ben de o yüzden tersaneye kendi soyadımı koydum. Victorious'la bu işin en iyisini yapabileceğimizi gösterip, imzamızı attık. Hem ihracat yapmış olacağız hem de katma değeri yüksek bir üretim yapacağız" dedi. Akyacth tersanesinde 365 kişi çalışıyor. Yeni siparişleri için kapasiteyi artırmak gerektiğini anlatan Ak, mega yat işinde ilk sırada Almanya'nın olduğunu, onu Hollanda ve Türkiye'nin takip ettiğini söyledi. Anlattığına göre, Türkiye'nin en büyük avantajı işçilik. Bu tür yatların üretiminde işçilik maliyeti toplam maliyetin yüzde 50'sini buluyor. Böyle bir yat için 1.4 milyon saatlik usta işçiliği gerekiyor. Avrupa'da bu işçiliğin saati 75 euro civarında. Türkiye'de ise 25-30 euro.