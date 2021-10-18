Miralem Pjanic’ten Beşiktaş’a güzel haber

Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesine rağmen o maça yetişemeyen Pjanic'i, Sporting maçında oynatacak olan Sergen Yalçın, bu futbolcunun yanı sıra Alex ve Larin'i de ilk on birde oynatmayı planlıyor. Kalede ise Ersin'e şans vermeyi düşünen deneyimli teknik adamın N'Sakala ve Montero'ya da Sporting maçında görev vermesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir maçındaki beklenmedik mağlubiyeti tamamen unutturmaya çalışan Sergen Yalçın sadece teknik ve taktik olarak değil takımını psikolojik olarak da bu zorlu maça hazırlıyor.