Trabzonspor’a kötü haber! Hamsik Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Ligde zirve yarışında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde bordo mavili takımda flaş bir gelişme yaşandı.

Daha önce bu maçta oynayıp oynayamayacağı belli olmayan Marek Hamsik, mücadeleye saatler kala maç kadrosuna alınmadı. Bu kararın üzerine Slovak futbolcu tesislerden ayrıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜ