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Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı

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Giriş Tarihi: 17.10.2021
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Trabzonspor’a kötü haber! Hamsik Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 9. haftasının en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını Trabzon'da paylaşmaya hazırlanırken, derbi öncesi Karadeniz temsilcisinin Slovak yıldızı Marek Hamsik sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Ligde zirve yarışında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde bordo mavili takımda flaş bir gelişme yaşandı.

Daha önce bu maçta oynayıp oynayamayacağı belli olmayan Marek Hamsik, mücadeleye saatler kala maç kadrosuna alınmadı. Bu kararın üzerine Slovak futbolcu tesislerden ayrıldı.

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