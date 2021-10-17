Galatasaray - Konyaspor maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar taraftarının önünde 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, ligde mağlubiyeti olmayan yeşil beyazlılar bu unvanı sürdürmenin peşinde.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.
TERİM'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Mostafa, Morutan, Nelsson, Cicaldau, Halil
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri Çekiçi, Serdar, Oğulcan
MUSLERA, 10 BİN KİLOMETRE UÇUP KALEYE GEÇTİ
Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Fernando Muslera, Konyaspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.
Uruguaylı file bekçisi, 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak Galatasaray'ın tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmişti.
Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı.