Galatasaray - Konyaspor maçı canlı anlatım izle!

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

TERİM'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Mostafa, Morutan, Nelsson, Cicaldau, Halil

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri Çekiçi, Serdar, Oğulcan

MUSLERA, 10 BİN KİLOMETRE UÇUP KALEYE GEÇTİ

Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Fernando Muslera, Konyaspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.



Uruguaylı file bekçisi, 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak Galatasaray'ın tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmişti.



Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı.