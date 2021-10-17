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Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 17.10.2021
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Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli aranın ardından lig maratonu 9. hafta maçlarıyla başladı.

Günün ilk maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jorgensen.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Kahraman, Atakan Rıdvan, Burekovic, Yalçın, Nwobodo, Halil, Cherif, Jahovic.

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