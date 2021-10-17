Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluk sözleri! Bu maçın şehir için ne ifade ettiğini biliyorum
Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirmesinin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. "Bu şehir için bu maçın ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Bu takım şampiyon olacaksa, olacağına inanıyorum, Ömür'ün çok büyük katkısı olacak. Her fırsatta onu çok iyi kullanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İyi bir ivme yakaladıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi. İşte o açıklamalar...
"KAZANDIK KASKETİ TAKTIK"
Röportaja kasketle gelmesi hakkında konuşan Abdullah Avcı "Kasket, sevdiğim özel yaptırdığım bir şey. Geçen sene böyle bir hikaye başladı. Bir arkadaşım kazanacaksınız, kasketini yanına al dedi. Güzel duygu, kazandık, kasketi taktık. Herkes mutlu. Lideriz. 9. hafta daha. Çok önemli bir maç kazandık ama başka hiçbir şey kazanmadık. Şampiyonluk yolunda giderken böyle maçlar hızlandıracak. Önümüzdeki Göztepe maçına hazırlanacağız artık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız." dedi.
"DUYGULARIMIZI KARIŞTIRDIK"
Erken bir gol yemeleriyle ilgili açıklama yapan Abdullah Avcı "Enteresan. Bazen değişik senaryolarla başlıyoruz. Fenerbahçe, ligin en iyi defans yapan takımlarından bir tanesi. Mağlup başladık. Duygularımızı karıştırdık, karıştırmamamız gerekiyor. Fenerbahçe bugün 3-4-1-2 gibi başladı. Bir tek Kasımpaşa maçında böyle başladılar. 5'li savunmaya geçtiler. Bunu aşmak çok zordur. Çok çalışmak gerekiyor. Gol ve kırmızı kart doğru zamanlarda geldi ama daha hızlı oynamak gerekiyordu. Topa sahip olduk ama bazen hızını yaptık bazen yapamadık. Rakip 5'li savunmasını şiddetli yaptı, hızlıca kaymalarını yaptı. Oyun daha sonra 5-3-1 oldu. 5'li savunmayı açmak için kenarda hareketlilik, sayısal üstünlük gerekir. Bunun için beki değiştirdik. Kenarlarda kısa ters ayaklı kısa ortalar istedik. Oyunda her şey son derece sağlıklı gitti." ifadelerini kullandı.
"BU ŞEHİR İÇİN BU MAÇIN ANLAMINI BİLİYORUM"
Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuşan Abdullah Avcı "Bu şehir için bu maçın ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Önemli bir ivme kazandık. Bu şehir, takıma ve oyuncuya destek olsun. İstedikleri bir galibiyet oldu. Bunu rica ediyorum. Bu takım şampiyon olacaksa 21 bin kişi nasıl destek oldu gördük. Özellikle yöresel oyuncularımıza destek olsunlar. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Sabırla gitmemiz gereken bir yol. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"
Trabzonlu oyuncularla ilgili açıklama yapan Abdullah Avcı "Yöresel oyuncuların avantajları dezavantajları var. Abdülkadir Ömür'ün duygusal bir yapısı var. Bu takım şampiyon olacaksa, olacağına inanıyorum, Ömür'ün çok büyük katkısı olacak. Her fırsatta onu çok iyi kullanmaya çalışıyorum." dedi.
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