Fatih Terim: Boey en kötü Beşiktaş maçında oynar!

"BİR POZİSYON DIŞINDA İYİ SAVUNDUK"

İkinci yarıyı yotumlayan Terim, "2. yarıda çok da bu konuda bir şey söylememe rağmen herhalde 3 puanını kritik oluşu, birçok iyi oynadığımız maçı gereksiz kaybetmemiz bir koruma içgüdüsüne dönüştürdü. Bazı oyuncuları değiştirdiğimizde oyun biraz bize geçer gibi oldu ama esasında Konyaspor'daydı top. Bir pozisyon dışında iyi savunduk, bazen savunma da lazım. Burada 3 puan kritikti, bazen iyi oynamadığımızda puanı almasını bilmeliyiz. Daha iyi oyun seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın gelecekte." şeklinde konuştu.