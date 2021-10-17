Fatih Terim: Boey en kötü Beşiktaş maçında oynar!
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Fatih Terim, maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Terim, Sacha Boey'in sakatlığı hakkında yorumlarda bulundu.
Konyaspor maçını yorumlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Yaptığımız küçük bir değişiklik ilk yarı bizi pozitif oynattı, olağanüstü bir oyun oldu ilk yarı bizim adımıza. Pozisyonlar yakaladık, bayağı pozisyon bulduk. Bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi, hepsi yüzde 100. 2-0 başka, 1-0 başka, başka bir oyun oynanacaktı. İlk yarı neticeyi almalıydık." dedi.
"BİR POZİSYON DIŞINDA İYİ SAVUNDUK"
İkinci yarıyı yotumlayan Terim, "2. yarıda çok da bu konuda bir şey söylememe rağmen herhalde 3 puanını kritik oluşu, birçok iyi oynadığımız maçı gereksiz kaybetmemiz bir koruma içgüdüsüne dönüştürdü. Bazı oyuncuları değiştirdiğimizde oyun biraz bize geçer gibi oldu ama esasında Konyaspor'daydı top. Bir pozisyon dışında iyi savunduk, bazen savunma da lazım. Burada 3 puan kritikti, bazen iyi oynamadığımızda puanı almasını bilmeliyiz. Daha iyi oyun seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın gelecekte." şeklinde konuştu.
"SACHA BOEY'İ RUSYA'YA GÖTÜRECEĞİZ"
Kadroda olmayan Sacha Boey hakkında da konuşan Fatih Terim, "Sacha Boey'i Rusya'ya götüreceğiz. Marsilya'daki gibi bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünce var, oynayabilecek seviyedeyse oynatmak istiyoruz. Taylan'ı da sarı karta ramak kaldığı için çıkardım, o da iyi oynuyordu. Boey en kötü Beşiktaş maçında oynar." dedi.
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