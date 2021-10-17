Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

Ali Şansalan'ın yöneteceği Süper Lig'in 9. haftasındaki mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.