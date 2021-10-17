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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

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Giriş Tarihi: 17.10.2021
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Son dakika haberine göre: Süper Lig'in 9. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbinin mücadelesinin VAR hakemi açıklandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

Ali Şansalan'ın yöneteceği Süper Lig'in 9. haftasındaki mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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