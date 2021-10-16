Galatasaray’da Mustafa Cengiz dönemi ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi.

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.



Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.



2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.



306 ibrasızlık

310 ibra oyu

20 çekimser



2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.



384 ibrasızlık

247 ibra oyu

4 çekimser oy

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