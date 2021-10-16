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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli maç arasından sonra Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19 puan ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 18 puan ile yakın takibinde yer alan Trabzonspor'a konuk olacak. İşte, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli maç arasından sonra Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19 puan ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 18 puan ile yakın takibinde yer alan Trabzonspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.

Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor cephesinde de Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ediyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma bölümünün ardından core, mobilizasyon ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alan oyunlarıyla son buldu.

Milli oyuncuların yanı sıra, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak antrenmana katılmazken, Koita ise takımdan ayrı koşu yaptı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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