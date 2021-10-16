Formula 1’in 2022 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.