Mario Balotelli’den tepki çeken hareket! Sadık Çiftpınar’ın saçını çekti!

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.



Müsabakada Mario Balotelli ile Sadık Çiftpınar arasında bir olay yaşandı.



Adana Demirspor'un santrforu Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü.