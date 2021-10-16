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Mario Balotelli'den tepki çeken hareket! Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti!

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Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Mario Balotelli’den tepki çeken hareket! Sadık Çiftpınar’ın saçını çekti!

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında Mario Balotelli, ceza sahası içinde Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti. Hakem Fırat Aydınus, VAR ile bir süre görüştükten sonra devam kararı verdi.

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Müsabakada Mario Balotelli ile Sadık Çiftpınar arasında bir olay yaşandı.

Adana Demirspor'un santrforu Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü.

Bu pozisyonun ardından VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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