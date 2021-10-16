Çağlar Söyüncü attı Ronaldo galibiyeti unuttu! Leicester City, Manchester United'ı 4 golle geçti
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City ve Manchester United karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün gol attığı karşılaşmada Leicester City, Kırmızı Şeytanlar'ı 4-2 mağlup etti.
King Power Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 19. dakikada Mason Greenwood ve 31. dakikada Youri Tielemans'ın golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
78. dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün golüyle bir kez daha öne geçen ev sahibi ekip, 82. dakikada Marcus Rashford'un golüne engel olamayınca skora yeniden denge geldi: 2-2.
Son bölümde baskısını artıran Leicester City, 83. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Patson Daka'nın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Leicester ekibi ligde 4 maç sonra kazanırken, Manchester temsilcisinin galibiyet özlemi 3 karşılaşmaya çıktı.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın ayrıca ligde 29 maçlık deplasmanda yenilmeme serisi sona erdi.
Manchester United, üç haftalık periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile iki kez, Premier Lig'de ise Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile karşılaşacak.
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