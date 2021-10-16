Çağlar Söyüncü attı Ronaldo galibiyeti unuttu! Leicester City, Manchester United’ı 4 golle geçti

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın ayrıca ligde 29 maçlık deplasmanda yenilmeme serisi sona erdi.

Manchester United, üç haftalık periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile iki kez, Premier Lig'de ise Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile karşılaşacak.