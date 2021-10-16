Manchester City FC - Burnley maçı A Spor canlı izle: Premier Lig'in 8. haftasında galibiyet için kıyasıya mücadele
Manchester City FC - Burnley maçı A Spor canlı izle: İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City sahasında Burnley ile karşılaşıyor. Bu önemli maçı A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadium'da oynanan mücadelede İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇINDA İLK 11'LER
Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Laporte, Rodrigo, De Bruyne , Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling
Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Collins, Pieters, Brownhill, Cork, Westwood, Mcneil, Cornet, Wood
MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Man. City - Burnley maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.