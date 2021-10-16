Manchester City FC - Burnley maçı A Spor canlı izle: Premier Lig’in 8. haftasında galibiyet için kıyasıya mücadele

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadium'da oynanan mücadelede İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇINDA İLK 11'LER

Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Laporte, Rodrigo, De Bruyne , Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Collins, Pieters, Brownhill, Cork, Westwood, Mcneil, Cornet, Wood

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Man. City - Burnley maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.