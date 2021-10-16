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Manchester City FC - Burnley maçı A Spor canlı izle: Premier Lig'in 8. haftasında galibiyet için kıyasıya mücadele

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Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Manchester City FC - Burnley maçı A Spor canlı izle: Premier Lig’in 8. haftasında galibiyet için kıyasıya mücadele

Manchester City FC - Burnley maçı A Spor canlı izle: İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City sahasında Burnley ile karşılaşıyor. Bu önemli maçı A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadium'da oynanan mücadelede İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇINDA İLK 11'LER
Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Laporte, Rodrigo, De Bruyne , Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Collins, Pieters, Brownhill, Cork, Westwood, Mcneil, Cornet, Wood

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Man. City - Burnley maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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