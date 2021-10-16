CANLI | Sivasspor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Rıza Çalımbay'lı Sivasspor, puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor. Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getiren Antalyaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle hanesine 8 puan yazdırdı. Antalya ekibi puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor. Yiğidolar, evinde 3 puanı kapıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Akdeniz ekibi ise rakibi karşısında bu sezon deplasmanda ilk gol sevincinin yanı sıra, deplasmanda ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

SİVASSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynan ve bugün saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Antalyaspor 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Güray Vural, Naldo, Hakan, Doğukan, Riberio, Amilton, Crivelli.

35 KEZ BİRBİRLERİNE RAKİP OLDULAR

Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 35 kez birbirlerine rakip oldu. İki kırmızı beyazlı takımın oynadığı 35 maçta Antalyaspor, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 de yenilgi aldı. 35 maçın 4'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1. Lig, 24'ü ise Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

SİVASSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Fraport TAV Antalyaspor, Sivasspor ile deplasmanda 18 kez rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda rakibine karşı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.

EN ÇOK 2-1'LİK SKOR ALINDI

Antalyaspor ile Sivasspor'un maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez sahadan 2-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. İki takım 5'er kez 1-0, 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2'şer kez 3-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez de 2-2, 3-2 ve 4-1'lik sonuçlar elde etti.