Canlı I Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM izle! Süper Lig'de kritik karşılaşma
Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte kritik karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem Büyük, Tetteh.
ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.