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Canlı I Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM izle! Süper Lig'de kritik karşılaşma

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Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Canlı I Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM izle! Süper Lig’de kritik karşılaşma

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte kritik karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem Büyük, Tetteh.

ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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