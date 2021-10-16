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PSG zorlansa da Angers'i devirmeyi başardı I PSG 2-1 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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PSG zorlansa da Angers’i devirmeyi başardı I PSG 2-1 Angers MAÇ SONUCU-ÖZET

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain sahasında Angers'i 2-1 mağlup etti. Lionel Messi, Neymar ile Paredes ve Di Maria maç kadrosunda yer almadı. Maç sonrası PSG 27 puanla liderliğini sürdürürken, Angers 16 puanda kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 2-1 mağlup etti. Bir önceki lig karşılaşmasında Rennes karşısında ilk puan kaybını yaşayan PSG, puan tablosundaki en yakın takipçilerinden Angers'i ağırladı.

Konuk takım, Fulgini'nin 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 69. dakikada Pereira'nın golüyle skoru eşitledi: 1-1. Kylian Mbappe'nin 87. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle PSG sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PSG'nin yıldız futbolcuları Lionel Messi, Neymar ile Paredes ve Di Maria maç kadrosunda yer almadı. Bu skorla PSG, puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Angers ise 16 puanda kaldı.

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