Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Ligin son sırasındaki iki takımdan Giresunspor 5 puanla 19, Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. sırada bulunuyor.

GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Candaş Erbil, Hakan Karabalcık

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Emre Taşdemir, Perez, Flavio, Traore, Sergio, Diabate, Süleymanov, Umut Nayır

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Boyd, Selim Ay, Holmen, Cumali Sertel, Dabo, Dokovic, Boldrin, Sabo, Aminu Umar, Bolesei

Kırmızı Kart: Dk. 12 Boyd (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Dk. 41 Traore (GZT Giresunspor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada Çaykur Rizespor atağında Cemali Serter, defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei'ye topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı GZT Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

21. dakikada Emre Taşdemir'in GZT Giresunspor yarı sahasından uzun pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden Umut Nayır'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır'ın, Holmen'e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

33. dakikada Süleymanov ceza sahasına yaptığı ortada Emre Taşdemir boş pozisyonda arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.