Ofsayt sistemi değişiyor! 2022 Dünya Kupası’nda uygulanacak

Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.

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