Ofsayt sistemi değişiyor! 2022 Dünya Kupası'nda uygulanacak
Son dakika haberleri... FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla uygulanacağını belirtti.
Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.
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