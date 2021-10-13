Trabzonspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik açıklaması

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi yapılan son antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan takımdan ayrı koşu yaptı.

Öte yandan Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in yarın çekilecek MR'dan sonra durumu netleşecek. Ancak bu futbolcudan gelen bilgilere göre ağrılarının olduğu, Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor gözüktüğü bildirildi.