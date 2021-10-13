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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik açıklaması

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Giriş Tarihi: 13.10.2021
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Trabzonspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik açıklaması

Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için mücadele edecek olan Trabzonspor'da gözler Hamsik'in durumuna çevrilmişti. Bordo mavililerin yıldızı Hamsik'in son durumu yarın belli olacak.

Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın en kritik müsabakası ise Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. 18 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertlileri konuk edecek.

Zirve yarışı açısından son derece önemli müsabaka öncesinde bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi yapılan son antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan takımdan ayrı koşu yaptı.

Öte yandan Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in yarın çekilecek MR'dan sonra durumu netleşecek. Ancak bu futbolcudan gelen bilgilere göre ağrılarının olduğu, Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor gözüktüğü bildirildi.

TRABZONSPOR'A BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

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