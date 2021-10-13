4 büyüklerden güzel haber! Borçlar eridi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirinin 8 milyon liradan 38 milyon liraya, sponsorluk ve isim hakkı gelirlerinin ise 52.7 milyon liradan 151.3 milyon liraya çıktığı gözlendi. Beşiktaş'ta da UEFA gelirinin 5.5 milyon liradan 99.9 milyon liraya çıktığı dikkat çekti. Gelir lideri olan Fenerbahçe'nin sporcu bonservis satış geliri 36.5 milyon liraya ulaştı.

FENER'DEN REKOR KAR

Kur farkı giderlerinin azalması ve gelirlerdeki artış, futbol kulüplerinin ilk çeyrekte zararlarını azalttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 31.2 milyon lira zarar eden Fenerbahçe, 255.5 milyon TL ile rekor kâr açıkladı. Gelirini yüzde 292 artırırken, maliyetlerindeki artışın yüzde 80'de tutulması kârlılığın toparlanmasında etkili oldu. Galatasaray 39 milyon TL zarardan 36 milyon TL kâra geçti. Beşiktaş'ın zararı 40 milyon liradan 6 milyon liraya indi.