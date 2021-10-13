Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop evinde ölü bulundu! İşte nedeni...

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

25 yaşındaki atleti uluslararası arenada en hızlı yükselen atletlerden biri olarak nitelendiren Korir, "Kenya, bir mücevheri kaybetti." dedi.

ÜNLÜ ATLET AGNES TIROP'UN BAŞARILARI

Genç atlet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı.