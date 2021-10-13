Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop evinde ölü bulundu! İşte nedeni...
Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop, evinde ölü bulundu. Tirop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı. İşte Agnes Tirop'un ölüm nedeni...
Kenya Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Agnes Tirop'un Elgeyo-Marakwet bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu söyledi.
ÖLÜM NEDENİ
Korir, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, ölümüne ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
ÖLÜMÜ YASA BOĞDU
25 yaşındaki atleti uluslararası arenada en hızlı yükselen atletlerden biri olarak nitelendiren Korir, "Kenya, bir mücevheri kaybetti." dedi.
ÜNLÜ ATLET AGNES TIROP'UN BAŞARILARI
Genç atlet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı.
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